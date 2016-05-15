انتخاب الانقلابي السابق غزالي عثمان رئيسا لجزر القمر

انتخب الانقلابي والرئيس السابق غزالي عثمان رئيساً لجزر القمر بعد انتخابات رئاسية جزئية في مكاتب شهدت أعمال عنف خلال الدورة الثانية، كما أفادت النتائج الرسمية التي أعلنتها المحكمة الدستورية الأحد.

وأعلن لطفي سليمان رئيس المحكمة الدستورية في العاصمة موروني، أن "المحكمة تعلن غزالي عثمان رئيسا لاتحاد جزر القمر لولاية تستمر 5 سنوات".

وأوضحت النتائج النهائية أن الكولونيل عثمان تخطى بحصوله على 41.43% من الأصوات، المرشح المنتهية ولايته محمد علي سواحيلي الملقب "مامادو" الذي حصل على 39.66% من الأصوات.

وكان عثمان حل في المرتبة الأولى نتيجة الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 10 أبريل، بتقدمه بمعدل 2000 صوت فقط على "مامادو"، لكن الانتخابات شهدت أعمال عنف، منها إتلاف صناديق اقتراع وملء أخرى بالأصوات، وخصوصا في انجوان إحدى الجزر الثلاث لاتحاد جزر القمر.

وأمرت المحكمة الدستورية بإجراء انتخابات جزئية، الأربعاء، في 13 قلم اقتراع جميعها في انجوان، وزاد عثمان فيها من تقدمه على منافيسه "مامادو".