داغستان.. داعش يقتل ضابطي شرطة

نقلت وسائل إعلام عن الشرطة قولها إنها اشتبكت مع متطرفين في منطقة داغستان الروسية المضطربة السبت، ما أسفر عن مقتل أربعة من المسلحين وضابطي شرطة.



وقال تنظيم داعش إن مقاتليه نفذوا الهجوم.



واقتحمت الشرطة شقة في بلدة ديربنت بجنوب المنطقة بناء على معلومات باحتمال وفاة ضابط كبير مصاب يحتجزه المتشددون رهينة.



ونقلت وكالة إنترفاكس عن مصدر بالشرطة قوله "قامت سلطات إنفاذ القانون بعملية خاصة للقضاء على المتمردين، قتل أربعة متمردين على الأقل."



وقال مسؤول بالصحة لوكالات روسية إن ضابطاً قتل في إطلاق النار وأصيب 15 آخرون. وقالت إنترفاكس إن مسؤولاً أمنياً أكد وفاة الضابط المصاب المحتجز.



بدورها، ذكرت وكالة أنباء أعماق التابعة للتنظيم المتطرف أن مقاتليها اشتبكوا مع الشرطة في ديربنت وقتلوا ثلاثة ضباط ولم تذكر أعماق عدد من سقطوا من عناصر التنظيم.