كوريا الشمالية تفرج عن يخت روسي احتجزته يومين

ذكرت وسائل إعلام روسية الأحد أن سلطات كوريا الشمالية سمحت ليخت روسي بمواصلة رحلته بعد يومين من احتجازه وطاقمه المكون من 5 أفراد.

وكان اليخت في طريقه من ميناء مدينة بوسان الكورية الجنوبية إلى فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي، الجمعة، عندما احتجز على بعد 130 كيلومترا قبالة المنطقة الاقتصادية الكورية الشمالية.



ونقلت وكالة الإعلام الروسية الأحد عن القنصل العام لروسيا في مدينة تشونجين الكورية الشمالية قوله إن كوريا الشمالية احتجزت اليخت "بطريق الخطأ".

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن القنصل العام أكد أن قارب صيد كوريا شماليا رصد صورة تعرف عليها على أنها كورية جنوبية على اليخت الذي جرى قطره إلى ميناء كيمتشيك.



وأضاف القنصل العام لوكالة الإعلام الروسية أنه تم السماح لليخت وطاقمه بمغادرة كيمتشيك.