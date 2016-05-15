منظمات فرنسية تتهم مواقع التواصل بنشر الكراهية

ذكرت ثلاث جمعيات مناهضة للعنصرية في فرنسا، الأحد أنها ستقدم شكاوى قانونية ضد شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب التابعة لغوغل، لعدم حذفها محتوى يحض على "الكراهية" من على مواقعها.

ويفرض القانون الفرنسي على المواقع الإلكترونية حذف المواد العنصرية والمعادية للسامية والمناهضة لحقوق المثليين.

لكن اتحاد الطلاب اليهود وجمعيات مناهضة للعنصرية وداعمة لحقوق المثليين قالت إن الشركات الثلاث حذفت فقط جزءا يسيرا للغاية من 586

نموذجا لمحتوى يحض على الكراهية أحصتها هذه الجمعيات على مواقعها بين نهاية مارس و10 مايو.

وطبقا لهذه الجمعيات، فإن تويتر حذف 4 في المئة فقط من هذا المحتوى ويوتيوب 7 في المئة وفيسبوك 24 في المئة.

وقال رئيس اتحاد الطلاب اليهود ساشا رينجفيرتز في بيان إنه "في ضوء ما تحققه يوتيوب وفيسبوك وتويتر من أرباح وقلة ما تدفعه من ضرائب فإن رفضها الاستثمار في الحرب ضد الكراهية أمر غير مقبول".

وكانت ألمانيا قد ألزمت فيسبوك وغوغل وتويتر في ديسمبر بالموافقة على حذف المحتوى المحرض على الكراهية من مواقعها في غضون 24 ساعة.