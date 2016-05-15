وزير الخارجية الإسباني يزور كوبا

بدأ وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل غارسيا-مارغايو السبت زيارة لكوبا تأتي بعد شهرين من توقيع اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وهافانا حول تطبيع العلاقات.

ووصل الوزير الإسباني إلى العاصمة هافانا في وقت متأخر الجمعة وقال للصحافيين عند وصوله إن اتفاق مارس الذي جاء نتيجة عامين من المفاوضات "يسرنا كثيراً".

وقال موقع "كوبا ديبيت" الرسمي إن الزيارة وهي الثانية للوزير الإسباني خلال سنة ونصف سنة، تهدف إلى مراجعة العلاقات بين البلدين.

وإسبانيا أحد أبرز المستثمرين في كوبا وخصوصاً في القطاع السياحي ومصنفة أيضاً كثالث أكبر شريك تجاري لها بعد فنزويلا والصين.

ووصل الوزير الإسباني إلى العاصمة الكوبية آتيا من الإكوادور حيث تفقد المناطق التي ضربها زلزال قوي الشهر الماضي. وكان زار كوبا في نوفمبر 2014.