5 أستراليين قد يواجهون السجن مدى الحياة لعلاقتهم بداعش

أعلنت الشرطة الأسترالية السبت أن 5 شبان يواجهون إمكان الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة في حال إدانتهم بتهم متعلقة بالإرهاب حول خطة للتوجه إلى إندونيسيا على متن قارب من أجل الانضمام إلى داعش في سوريا.

ومن بين المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين العشرينات وأوائل الثلاثينات والذين تم إلغاء جوازات سفرهم الداعية الأسترالي المعروف موسى سيرانتينو الذي اعتقل في الفلبين في العام 2014 وتم ترحيله بتهمة التشجيع على الالتحاق بمتطرفين في العراق وسوريا، حسبما أوردت هيئة الإذاعة الأسترالية.

وتابعت الشرطة الاتحادية أن المتهمين الذين أوقفوا الثلاثاء اشتروا قاربا بطول سبعة أمتار ونقلوه برا لمسافة 2840 كلم من ملبورن إلى ولاية كوينزلاند حيث كانوا يخططون الإبحار على متنه إلى إندونيسيا.

وأعلنت الشرطة في بيان السبت "تم توجيه تهمة الإعداد للتسلل إلى دول أجنبية بهدف المشاركة في أعمال عدائية إلى كل من الموقوفين".

وأشارت إلى أن "العقوبة القصوى لهذه التهمة هي السجن مدى الحياة".

كما كشفت الشرطة هوية اثنين آخرين من الموقوفين الخمسة هما شايدن ثورن وقادر كايا.

وشددت على عدم وجود أي تهديد إرهابي وشيك مرتبط بالقضية وأن المتهمين سيمثلون أمام محكمة في ولاية كوينزلاند الاثنين.

وتواجه أستراليا تهديدا إرهابيا ومشكلة عودة عدد من مواطنيها الذين توجهوا إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم داعش.