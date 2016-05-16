اعتقال فلسطيني بذريعة طعن مستوطن في القدس

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم الاثنين فلسطينيا بذريعة محاولة تنفيذ عملية طعن حسبما أفاد مراسل العربية.

وزعمت الشرطة الإسرائيلية أن عناصرها "شاهدوا الشاب وهو يطعن يهوديا ثم يلوذ بالفرار ويرمي السكين بعيدا".

وأضافت أن الشاب الفلسطيني في العشرينيات من العمر ومن الضفة الغربية المحتلة، وأن الواقعة حدثت في شارع الأنبياء بالقدس المحتلة ونجم عنها إصابة أحد المستوطنين بجروح طفيفة.

ومنذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، قتل204 فلسطينيين بينهم عربي إسرائيلي واحد في أعمال عنف ومواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين وفي المقابل قتل 28 إسرائيليا إضافة إلى أميركي وإريتري وسوداني، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.