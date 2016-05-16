الأردن.. سجن 7 أشخاص بتهمة الترويج لداعش

المصدر: عمّان - فرانس برس

حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية، الاثنين، على 7 مواطنين بالسجن حتى 5 أعوام بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالالتحاق والترويج لتنظيم داعش حسبما أفادت مراسلة وكالة "فرانس برس" في المحكمة.

وأدانت المحكمة أحد المتهمين بتهمة الالتحاق بتنظيم داعش وحكمت عليه غيابيا بالسجن 5 أعوام.

كما حكمت على اثنين من المتهمين حضوريا بتهمة محاولة الالتحاق بالتنظيم المتطرف بالسجن 3 أعوام.

وأدانت المحكمة حضوريا اثنين آخرين بتهمة الترويج لأفكار تنظيم داعش عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وحكمت عليهما بالسجن 4 اعوام.

كما حكمت بالسجن على آخرين 3 اعوام بتهمة الترويج لأفكار التنظيم.

وشدد الأردن، الذي يقول انه يستضيف أكثر 1.4 مليون سوري بينهم 600 الف لاجئ منذ اندلاع الازمة في مارس 2011، اجراءاته على الحدود مع سوريا واعتقل وسجن عشرات المتطرفين لمحاولتهم التسلل للقتال هناك.

وبحسب قيادة التيار السلفي في الاردن، فإن مئات من انصار التيار يقاتلون في سوريا.

كما شددت السلطات مؤخرا إجراءاتها الأمنية ضد "الفكر المتطرف" كجزء من حملتها ضد تنظيم داعش.