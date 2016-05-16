الأمم المتحدة: على اليونان وقف اعتقال الأطفال المهاجرين

دعا مسؤول كبير في الأمم المتحدة اليونان اليوم الاثنين، لوقف اعتقال الأطفال من اللاجئين والمهاجرين وتطوير خدمات لحمايتهم بدلا من ذلك.

وقال فرانسوا كريبو المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين إنه التقى بأطفال بدون مرافقين جرى احتجازهم في مراكز للشرطة لأكثر من أسبوعين وكانوا في حالة من "الصدمة واليأس" من التجربة.

وأضاف أن أطفالا آخرين كانوا برفقة ذويهم في مراكز احتجاز مزدحمة للغاية. وتابع كريبو الذي كان في مهمة لتقصي الحقائق في اليونان في

الفترة من 12 إلى 16 مايو أيار الجاري "ينبغي عدم احتجاز الأطفال."

وقال "ينبغي ألا يصدر أمر اعتقال إلا عندما يمثل الأشخاص خطرا أو تهديدا للعامة... وينبغي أن يكون التهديد موثقا.. ولا يجوز أن يكون مجرد إحساس باطني."

وذكر كريبو أنه يجب توفير بدائل لاحتجاز الأطفال وأسرهم. وحث السلطات على تطوير نظام أساسي وفعال لحماية الأحداث الذين يكونون بدون مرافقين.

ووصل أكثر من مليون مهاجر- كثير منهم فروا من الحرب في سوريا- إلى أوروبا عبر اليونان منذ العام الماضي. وخلال العام الجاري فقط وصل ما يزيد على 150 ألف مهاجر 38 في المئة منهم أطفال وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.