باكستان تستضيف محادثات رباعية حول السلام في أفغانستان

تستضيف باكستان، الأربعاء، جولة جديدة من المحادثات الرباعية للسلام الهادفة إلى إحياء المفاوضات المتوقفة منذ فترة مع حركة طالبان، بحسب مسؤول في وزارة الخارجية.

وتشارك في المحادثات أفغانستان والولايات المتحدة والصين وباكستان، التي تحاول منذ يناير إحياء عملية السلام.

وتسبب عدم إحراز تقدم بإحباط العديدين فيما تصعد حركة طالبان تمردها الذي أطلقته في أواخر 2001 بعد إطاحتها من السلطة خلال اجتياح قادته الولايات المتحدة.

وكتب محمد نفيس زكريا المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في تغريدة أن جولة خامسة من المحادثات بين الدول الأربع ستجرى في إسلام أباد الأربعاء، دون مزيد من التفاصيل.

وأفاد بيان مشترك بعد الجولة الرابعة من المحادثات أواخر فبراير أنه "من المتوقع أن تجري" محادثات السلام المباشرة بين كابول وطالبان مطلع مارس.

وأعلنت حركة طالبان في إبريل عن بدء "هجوم الربيع" رغم ان حكومة كابول تحاول اعادة المسلحين الى طاولة المفاوضات لإنهاء النزاع المستمر.

واشترطت الحركة المتشددة خروج جميع القوات الاجنبية من افغانستان لاستئناف المحادثات المباشرة مع كابول بعد ان بدأت الصيف الماضي في باكستان، الا انها انتهت بشكل مفاجئ بعد الاعلان عن وفاة زعيمها الملا عمر قبل عامين.

واستضافت باكستان الجولة الأولى من المحادثات المباشرة مع طالبان في يوليو العام الماضي.