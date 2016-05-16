تركيا تعتقل "جلادا" وقياديا من تنظيم داعش

اعتقلت قوات الأمن التركية، الاثنين، 7 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش، بينهم "جلاد" و"مسؤول كبير" في جنوب شرق البلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأوضحت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن هؤلاء دخلوا في الآونة الأخيرة الى تركيا من سوريا، واعتقلتهم وحدات من شرطة مكافحة الارهاب والقوات الخاصة في منطقة معمورة العزيز ووضعتهم قيد الاحتجاز الموقت.

ومن بين المعتقلين شخص يشتبه بأنه ارتكب "اعدامات" لحساب تنظيم داعش في سوريا، حسب ما ذكرت الاناضول التي عرفت عنه بالاحرف الاولى من اسمه "ف. س."، كما تم ضبط العديد من الوثائق، بحسب الوكالة.

ويشتبه في ان الموقوفين عقدوا اجتماعات عدة بهدف تجنيد اعضاء جدد لحساب تنظيم داعش، حسب ما افادت وكالة انباء دوغان من دون ان تقدم تفاصيل اضافية.

وبعدما كانت متهمة لوقت طويل بغض الطرف عن تحركات تنظيم داعش عبر الحدود بين سوريا وتركيا، كثفت قوات الامن التركية المداهمات في الاوساط المتطرفة منذ العام الماضي.

وعلى مدى الاشهر الاربعة الماضية، تم سجن 190 عضوا يشتبه في انتمائهم الى تنظيم داعش، وفق ما اظهرت ارقام نشرتها وكالة أنباء الاناضول الاسبوع الماضي.

وتعيش تركيا حالة تأهب قصوى بعدما شهدت سلسلة هجمات استهدفت خصوصا انقرة واسطنبول ونسبت الى تنظيم داعش او الى تجدد النزاع الكردي ما ادى الى سقوط عشرات الضحايا.

وفي الأسابيع الاخيرة كثفت تركيا العضو في حلف شمال الاطلسي والتحالف الدولي ضد الارهاب بقيادة واشنطن، قصفها لمواقع تنظيم داعش في شمال سوريا.