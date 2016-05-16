ذكرى النكبة:فلسطينيون يتظاهرون وإسرائيليون يطلقون النار

أحيا الفلسطينيون اليوم الذكرى الـ68 للنكبة بالمسيرات السلمية والرمزية التي تجذب الانتباه إلى معاناة الفلسطينيين المستمرة، وبالمقابل فرق الجيش الإسرائيلي بالرصاص والقنابل المسيلة للدموع التظاهرات التي خرجت في مختلف مدن الضفة الغربية.

وقام الشباب بتمثيل بمشاهد تمثيلية عن أحداث النكبة، والتي سمعها من آبائه وأجداده.

فمنهم من اختارَ العودة إلى بيت أجداده على متن قطار حملت عرباتُه أسماء المدن والقرى المدمّرة، ومنهم من ركب درّاجة هوائية باتجاه جدار العزل، ولكن رد إسرائيل على تلك المحاولة الرمزية كانت بإطلاق الرصاص والقنابل المسيلة للدموع.

مات الكبار ولم ينسَ الصغار وباتت ذكرى النكبة مناسبة لرواية التاريخ من جديد ليحفظ في ذاكرة الأجيال لأنَّ ما يروى في الكتب قد يُمحى أو يحرّف .