أستراليا تداهم مجموعة حاولت الانضمام لداعش في سوريا

قامت شرطة مكافحة الإرهاب الأسترالية، اليوم الثلاثاء، بمداهمات في ملبورن لها صلة بخمسة رجال متهمين بالتخطيط للسفر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش في رحلة تبدأ عبر البحر من أستراليا إلى إندونيسيا.

وقالت متحدثة باسم شرطة ولاية فيكتوريا "ينفذ فريق مشترك لمكافحة الإرهاب في فيكتوريا حاليا عددا من أوامر التفتيش في الضواحي الشمالية والشمالية الغربية لملبورن في إطار عملية ميدلهام".

وقد وجهت يوم السبت اتهامات للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و31 عاما بالإعداد لدخول دولة أجنبية "بهدف المشاركة في أنشطة عدائية" وهي تهمة تصل أقصى عقوبة لها إلى السجن مدى الحياة.

واعتقل الرجال الخمسة الذين لم تعلن أسماؤهم الأسبوع الماضي بعد سحبهم لزورق طوله سبعة أمتار مزود بمحرك نحو ثلاثة آلاف كيلومتر من ملبورن إلى كيرنز بولاية كوينزلاند بشمال أستراليا.