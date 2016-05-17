الحريري: حسن سير الانتخابات البلدية يشجّع لانتخاب رئيس

اعتبر رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، أن حُسن سير الانتخابات البلدية في لبنان سيكون عاملا "مشجعا" لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة منذ سنوات، وذلك إثر لقائه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.

وقال الحريري، أمام قصر الرئاسة الفرنسية: "في اعتقادي أن الانتخابات البلدية سوف تشجع كافة الفرقاء السياسيين على التفكير جديا في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية".

وأوضح أنه بحث مع الرئيس الفرنسي "موضوع الفراغ الرئاسي ومدى تأثيره على الاقتصاد اللبناني وعلى طبيعة عمل مؤسسات الدولة، وقد شرحت له الخطوات التي نقوم بها من أجل وضع حد لهذا الفراغ".

وأكد أن "الرئيس الفرنسي حريص جدا على إنهاء هذا الفراغ، لأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان وصل إلى مراحل خطرة للغاية".

وتطرق البحث أيضا إلى ملف اللاجئين السوريين، وقال الحريري إنه شكر لهولاند "ما تقدمه فرنسا من مساعدات للبنان"، مشددا على أن "الحل الأساسي لهذا الموضوع يبقى في عودة اللاجئين إلى ديارهم ضمن حل سياسي في سوريا بأسرع وقت ممكن".

وتجري الانتخابات البلدية في لبنان منذ الثامن من أيار/مايو حتى 29 منه وهي أول اقتراع وطني منذ الانتخابات البلدية الأخيرة في 2010.

ويشهد لبنان فراغا رئاسيا منذ عامين ويفتقر إلى مجلس نواب منتخب منذ 2009.