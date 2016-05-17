الشرطة التركية تحذر من هجمات محتملة لـ"داعش"

قالت وسائل إعلام إن الشرطة التركية أصدرت تحذيراً لأنحاء البلاد بخصوص هجمات محتملة لتنظيم "داعش" أثناء العطلة الوطنية، الخميس القادم، مشيرة إلى أن المنشآت العسكرية تعتبر هدفاً بعد أن صعد الجيش هجماته على جماعات إرهابية في سوريا.

وكان كل من تنظيم "داعش" ومقاتلين أكراد صعدوا من هجمات القنابل في تركيا في الشهور الأخيرة، ما أجج المخاوف من امتداد الصراع إلى البلاد من جارتها الجنوبية.

وتشارك تركيا في تحالف تقوده الولايات المتحدة قتل العشرات من مقاتلي "داعش" في قصف وضربات جوية على شمال سوريا بعد شهور من سقوط صواريخ أُطلقت من مناطق واقعة تحت سيطرة التنظيم على بلدة كلس التركية الحدودية، ما أسفر عن سقوط 21 قتيلاً.

وقالت وكالة "الأناضول" للأنباء، إن تحذير الشرطة صدر لقوات الشرطة في كل الواحد والثمانين إقليما. وأضافت أن التحذير جاء فيه أن تنظيم "داعش" يعتبر "كل الجنود ورجال الشرطة الأتراك كفاراً، وقتالهم وقتلهم أمر جائز".

ودعت إلى إعادة تقييم الإجراءات الأمنية للاحتفالات بعيد 19 مايو عندما يحيي الأتراك ذكرى مؤسس الدولة مصطفى كمال أتاتورك والاحتفال بما يعتبرونه عيد الشباب والرياضة.

وقالت الشرطة إن المنشآت والمباني العامة العسكرية والشرطية أهداف محتملة بوجه خاص، وتحدثت تقارير إعلامية أيضاً عن ضريح أتاتورك في العاصمة التركية كهدف محتمل.

وقالت القوات المسلحة في بيان إن الضريح سيظل مفتوحاً يوم الخميس، إذ يتدفق عليه عادة الآلاف للزيارة.

ويتزامن التحذير أيضاً مع تصاعد حملة للشرطة تستهدف مشتبهاً في انتمائهم لتنظيم "داعش" في تركيا.

وألقي باللوم في موجة تفجيرات انتحارية هذا العام بينها تفجيران في اسطنبول أكبر مدينة تركية على تنظيم "داعش"، كما أعلنت جماعة كردية متشددة مسؤوليتها عن تفجيرين في العاصمة أنقرة.