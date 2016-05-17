بنغلادش تعتقل متطرفا بتهمة قتل أستاذ جامعي

قال شرطي كبير اليوم الثلاثاء، إن شرطة بنغلادش اعتقلت متطرفا بتهمة قتل أستاذ جامعي في ظل موجة من الهجمات الدامية على نشطاء ليبراليين وأقليات أخرى في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وكان رضا الكريم صديق (58 عاما) أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة راجشاهي قتل وهو في طريقه للعمل الشهر الماضي. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن قتل الأستاذ الجامعي.

لكن الشرطة اعتقلت عضوا في جماعة متطرفة محلية محظورة.

وقال محمد شمس الدين قائد شرطة مدينة راجشاهي إن المشتبه به اعتقل يوم الأحد.

وشهدت بنغلادش التي تقطنها أغلبية مسلمة ويبلغ عدد سكانها 160 مليون نسمة سلسلة من الهجمات خلال العام المنصرم، قُتل فيها مدونون وأكاديميون ورجال دين من الأقليات وعمال إغاثة أجانب.