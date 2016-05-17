فنزويلا: طائرة عسكرية أميركية انتهكت أجواءنا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الثلاثاء أن طائرة عسكرية أميركية انتهكت المجال الجوي الفنزويلي الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنه سيقدم احتجاجاً رسمياً على هذا الانتهاك بالطرق الدبلوماسية.

وقال مادورو خلال مؤتمر صحافي "رصدت قواتنا الجوية وطيراننا العسكري البوليفاري دخولاً غير شرعي بهدف التجسس لطائرة بوينغ 700 إي-3 سنتري مجهزة بكل الآليات لممارسة مراقبة إلكترونية".

وكانت واشنطن التي تنفي محاولتها التدخل في الأحداث الجارية في فنزويلا، عبرت الاثنين عن قلقها إزاء الوضع في البلاد.

و(إي-3 أواكس سنتري) هي طائرة رادار مع نظام إنذار مبكر ومراقبة جوية تستخدمها خصوصاً الولايات المتحدة لمنع نشاط جوي معاد محتمل وتوجيه القوات الجوية الضالعة في عمليات اعتراض أو هجوم.

وفي الأيام الماضية كثف الرئيس مادورو والمقربون منه الإجراءات القمعية والتصريحات الحادة في مواجهة "تهديد خارجي"، لم يحددوا طبيعته.

ومساء الاثنين قامت البلاد بخطوة إضافية نحو النظام السلطوي بعد إعلانها حالة الطوارئ. وفي مرسوم نشر الاثنين تم توسيع صلاحيات الحكومة في المجال الأمني وتوزيع الكهرباء والمواد الغذائية لمدة 60 يوماً.

وأمام هذا الوضع دعت المعارضة إلى العصيان.

وفنزويلا التي تعاني من انقطاع يومي في الكهرباء وأعمال نهب متاجر ونقص في السلع رغم احتياطها النفطي الهائل، تغرق يوماً بعد يوم في أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية منذ فوز تحالف المعارضة في الانتخابات التشريعية في نهاية 2015.