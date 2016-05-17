قتلى في ناجورنو قرة باغ بعد اجتماع لأرمينيا وأذربيجان

قُتل جنديان من أذربيجان وإقليم ناجورنو قرة باغ في وقت مبكر اليوم الثلاثاء بعد ساعات من اتفاق رئيسي أرمينيا وأذربيجان على ضرورة التوصل لتسوية سلمية للصراع في الإقليم الانفصالي حيث تجدد العنف الشهر الماضي.

وكان الاجتماع الذي عقد في فيينا أمس الاثنين هو الأول بين سيرج سركسيان رئيس أرمينيا وإلهام علييف رئيس أذربيجان منذ اندلاع أعمال العنف بين الانفصاليين المدعومين من أرمينيا في ناجورنو قرة باغ وقوات أذربيجان.

وقتل في أعمال العنف عشرات الأشخاص كما أدت إلى تدهور العلاقات بين البلدين لأدنى مستوى منذ سنوات.