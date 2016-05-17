هولاند يؤجل مؤتمر باريس حول الشرق الأوسط للصيف

أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الثلاثاء، أن المؤتمر الدولي الذي كان من المقرر عقده في باريس في 30 أيار/مايو لمحاولة إحياء عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، أرجئ إلى الصيف.

وقال هولاند لإذاعة أوروبا-1 إن وزير الخارجية الأميركي "جون كيري لا يمكنه الحضور في 30 أيار/مايو لذلك تم تأخير المؤتمر. سيعقد في الصيف وهذه المبادرة ضرورية".

من جهة أخرى، شجب هولاند قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) حول القدس، معتبرا أنه "مؤسف"، وقال إنه سيعمل من أجل إعادة صياغته.

وأضاف "هذه المبادرة ضرورية، لأنه إذا لم يحدث شيء، إذا لم تقم فرنسا بمبادرة قوية، فما الذي سيحدث؟ الاستيطان والهجمات الإرهابية وعدد من النزاعات أمور ستستمر، والفلسطينيون سيذهبون إلى مجلس الأمن" الدولي.

وكان يفترض أن تنظم فرنسا في 30 أيار/مايو اجتماعا وزاريا بحضور عشرين بلدا الى جانب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لكن بدون الإسرائيليين والفلسطينيين. ويفترض، في حال نجاح هذا الاجتماع، التمهيد لقمة دولية تعقد في النصف الثاني من 2016 بحضور القادة الاسرائيليين والفلسطينيين.

وقال هولاند "يجب أن نصل إلى ذلك سنضع مع مجمل الفاعلين، الدول الكبرى والدول المجاورة، معايير ستسمح للإسرائيليين والفلسطينيين بالالتقاء حول طاولة المفاوضات".