5 مليارات دولار ربح المهربين من الهجرة لأوروبا بـ2015

أفاد تقرير لهيئتي مكافحة الجريمة الدوليتين الإنتربول واليوروبول اليوم الثلاثاء أن مهربي البشر جنوا ما يزيد على خمسة مليارات دولار من موجة الهجرة غير الشرعية إلى جنوب أوروبا العام الماضي.

وقال التقرير إن تسعة من كل عشرة مهاجرين ولاجئين دخلوا الاتحاد الأوروبي في عام 2015 اعتمدوا على "خدمات تسهيل" بالأساس من شبكات هشة من المجرمين على امتداد الطرق ومن المرجح أن تزيد النسبة في عام 2016.

وتابع، التقرير أن نحو مليون مهاجر دخلوا دول الاتحاد الأوروبي في 2015 دفع أغلبهم ما بين ثلاثة آلاف وستة آلاف يورو (بين 3400 و6800 دولار)، وبالتالي فإن متوسط دخل المهربين يتراوح على الأرجح بين خمسة مليارات وستة مليارات دولار.