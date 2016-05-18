أميركا: القتال والحلفاء أفضل طريقة لردع كوريا الشمالية

قال قائد القوات الأميركية في منطقة المحيط الهادي إن كوريا الشمالية تسعى لتصنيع صواريخ باليستية مزودة برؤوس نووية يمكنها ضرب الولايات المتحدة، وإن أفضل طريقة لمواجهة بيونغ يانغ هي القوة القتالية والحلفاء الأقوياء.

وأضاف الأميرال هاري هاريس قائد القيادة الأميركية بالمحيط الهادي أمس الثلاثاء لمجموعة لدعم كوريا الجنوبية في واشنطن إنه ليس هناك تهديد في المنطقة "أخطر من كوريا الشمالية" وزعيمها كيم يونغ أون.

وتابع "هدد (كيم) في الآونة الأخيرة بتوجيه ضربات نووية وقائية ضد الولايات المتحدة ودول أخرى في المنطقة... يجب أن نكون متأكدين... كوريا الشمالية تسعى لتصنيع أسلحة نووية وسبل تصغيرها وإطلاقها عبر القارات".

وتابع هاريس إن التهديد الذي تمثله بيونغ يانغ من بين الأسباب التي دفعته للعمل على تعزيز التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة"، مضيفا أن التعاون العسكري بين الدول الثلاث "جيد وأود أن يكون أفضل".

فيما أعلن بيتر كوك المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنه تحت مظلة هذا الاتفاق تعتزم الدول الثلاث إجراء مناورات للدفاع الصاروخي على هامش مناورات البحرية بالمحيط الهادي هذا الصيف.