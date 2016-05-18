إيرلندا الشمالية.. ضبط مخبأ أسلحة يستخدمه إرهابيون

أعلنت شرطة إيرلندا الشمالية الثلاثاء أنها عثرت على مخبأ أسلحة "إرهابي" على بعد نحو50 كلم شمال بلفاست، في ما اعتبر "أحد أهم" ما عثر عليه في السنوات الاخيرة في هذه المقاطعة البريطانية.

وأوضحت الشرطة أن المخبأ الذي عثر عليه متنزهان مساء السبت في غابة كاباناغ يحوي خصوصاً قنابل تقليدية الصنع وذخائر. وقالت الشرطة إنها تشك في ضلوع منشقين جمهوريين في الأمر.

وقال كيفن جيديس المسؤول في الشرطة في بيان "إنها إحدى عمليات ضبط المتفجرات الأهم المنجزة في السنوات الأخيرة".

وأضاف "أن الكثير من هذه العبوات كان جاهزاً للاستخدام، وأتاح العثور على المخبأ بالتأكيد إنقاذ أرواح بشرية".

وقالت الوزيرة البريطانية المكلفة بإيرلندا الشمالية تيريزا فيلييه من جهتها إن كشف هذا المخبأ "نبأ سار ..) ) والإرهابيون لن يكون بإمكانهم استخدام هذه العبوات المميتة على الأرجح".

ورفعت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي مستوى الإنذار بوجود تهديد إرهابي في إيرلندا الشمالية إلى الدرجة الثالثة على سلم يضم 5 درجات.

وأثار العديد من الأحداث في الأشهر الأخيرة مخاوف قديمة في إيرلندا الشمالية وذلك بعد18 عاما من توقيع اتفاقات السلام التي أنهت في 1998 ثلاثة عقود من المواجهات الطائفية خلفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل.

ورغم أن الجيش الجمهوري الإيرلندي أعلن في 2005 التخلي نهائيا عن الكفاح المسلح فإنه يشتبه في أن مجموعات جمهورية منشقة لا تزال ناشطة.

ففي مارس تبنت مجموعة تقدم نفسها باعتبارها الجيش الجمهوري الإيرلندي "الجديد" اعتداء بواسطة قنبلة في بلفاست أودى بحياة حارس سجن.