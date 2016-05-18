إيطاليا.. محاكمة "تاجر بشر" تسبب بغرق 800 مهاجر

طلب مدعون إيطاليون بمعاقبة قبطان سفينة بالسجن خمسة عشر عاما بعد غرق سفينته التي كانت تَنقل مهاجرين وغرقت، ما أسفر عن مقتل نحو 800 شخص.

وطالب الادعاء القاضي في محكمة كاتانيا بإدانة محمد علي مالك البالغ من العمر 27 عاما بتهمتيْ القتل غير العمد والاتجار بالبشر.

ونجا من الحادثة 28 شخصاً فقط، ووقعت في أبريل من العام الماضي. وما زالت مئات الجثث في جوف السفينة الغارقة التي تحاول البحرية الإيطالية انتشالها بعد أن انتشلت 118 جثة.

ودفع الغضب من الحادثة الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز قوة البحث والإنقاذ التابعة له في البحر المتوسط بعد أيام على الكارثة.