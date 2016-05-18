الأمم المتحدة تطلب نصف مليار دولار لإيواء مليوني لاجئ

حذرت الأمم المتحدة الأربعاء من أن ملايين اللاجئين في كل أنحاء العالم يواجهون خطر التشرد إذا لم تتلق المنظمات الإنسانية مزيدا من التمويل، داعية الفاعلين في القطاع الخاص إلى مساعدتهم.

وأطلقت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حملة بعنوان "لا أحد يترك في الخارج" تدعو القطاع الخاص إلى مساهمة أكبر في احتياجات المنظمة الأممية، متحدثة عن حاجتها إلى نصف مليار دولار للمساعدة على إيواء نحو مليوني لاجئ بحلول عام 2018.

وقالت المفوضية في بيان إن "الحملة تستهدف الأفراد والشركات والمؤسسات وفاعلي الخير في كل أنحاء العالم"، مشيرة إلى أن القطاع الخاص لم يساهم في العام 2015 سوى بـ 8% من التمويل العام للمفوضية.

وازداد التهجير القسري على مدى العقد الماضي، وهو وضع تسبب النزاع السوري المستمر بالقسم الأكبر منه.

ووفقا للأمم المتحدة فإن 60 مليون شخص حاليا مشردون في كل أنحاء العالم، فيما 20 مليونا منهم لاجئون.

وبهدف مساعدتهم، تشتري مفوضية اللاجئين سنويا 70 ألف خيمة وأكثر من مليوني غطاء. وتساعد الوكالة الأممية أيضا هؤلاء على إيجاد سكن ودفع الإيجار في المدن والقرى القريبة من مناطق النزاع.

وقد يبلغ مجموع هذه المساعدات 724 مليون دولار في عام 2016، لكن المفوضية لا تملك منها سوى 158 مليون دولار.