تجربة إسرائيلية ناجحة لمنظومة "القبة الحديدية البحرية"

قال سلاح البحرية الإسرائيلي، إنه أجرى تجربة اعتراض ناجحة لمنظومة "القبة الحديدية البحرية" بعد أن نصبت على متن سفينة صواريخ.

وقد اعترضت 3 صواريخ بر - بحر أطلقت من مدى بعيد.

وأضاف سلاح البحرية الإسرائيلي أن الهدف من التجربة حماية السفن الإسرائيلية وحماية حقول الغاز الطبيعي في عرض البحر المتوسط.

وأعلن رئيس العمليات في البحرية الإسرائيلية ارييل شير نجاح المنظومة في تدمير "عدة" صواريخ، علماً أن الجيش أكد قدرته على تدمير صواريخ قصيرة المدى.

وأضاف أن التجربة التي جرت قبل اسبوعين "أثبتت قدرة البحرية الإسرائيلية على حماية المواقع الاستراتيجية البحرية لإسرائيل من الصواريخ الاستراتيجية القصيرة المدى".

وفي فيديو وزعه الجيش، تبدو منصة إطلاق وضعت على سفينة تطلق النار على أهداف في الجو نجحت لاحقاً في اعتراض صاروخ.

ولإسرائيل عدة مواقع استراتيجية بحراً منها منصة لاستخراج الغاز على بعد حوالى 16 ميلاً بحرياً عن غزة.