الجيش التركي: مقتل 4 جنود في انفجار بجنوب شرق البلاد

قال الجيش التركي إن 4 جنود قتلوا وأصيب 9 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر انفجار قنبلة لدى مرور مركبة بجنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية.

وقالت مصادر أمنية إن الجيش نشر جنوداً تدعمهم طائرات هليكوبتر في المنطقة الواقعة على بعد 70 كلم من بلدة شمدينلي قرب الحدود العراقية لشن عملية رداً على الهجوم.

وقال الجيش على موقعه الإلكتروني إن متفجرات زرعت على الطريق قبل مرور القافلة.

وتخوض قوات الأمن التركية حربا ضد مسلحي "حزب العمال الكردستاني" في جنوب شرق البلاد منذ انهيار وقف إطلاق النار في يوليو 2015 وما تبعه من انهيار عملية السلام التي تهدف لحل واحدة من أطول الصراعات في أوروبا.

وكان جندي قتل في وقت سابق اليوم في بلدة نصيبين الواقعة على الحدود السورية عندما فتح مسلحون النار عليه.