السجن لخمسة مقدونيين دينوا بالقتال مع المتطرفين

أصدر القضاء المقدوني، الأربعاء، أحكاماً بالسجن تتراوح بين عامين وأربعة أعوام ونصف العام بحق خمسة أشخاص دينوا بالقتال في صفوف تنظيمات إرهابية في الشرق الأوسط.

وأعلنت محكمة في سكوبيي أن هؤلاء الرجال الخمسة، أربعة من الأقلية الألبانية ومقدوني، مذنبون لكونهم "كانوا جزءاً من جيش أجنبي، وشرطة أجنبية، أو وحدات شبه عسكرية وشبه شرطية".

واعترف المتهمون الخمسة بأنهم مذنبون.

وكان هؤلاء جزءاً من مجموعة تضم 11 مواطناً مقدونياً اتهموا بالارتباط بمتطرفين في إطار عملية على مستوى البلاد جرت في آب/أغسطس 2015 عندما داهمت الشرطة عدداً من المواقع في سكوبيي ومدن أخرى.

كما أصدرت محكمة مقدونية، في آذار/مارس الماضي، أحكاماً بحق ستة ـشخاص من هذه المجموعة، بينهم رجب ميمشي إمام أحد مساجد سكوبيي باعتباره زعيم المجموعة، بالسجن بين خمس وسبع سنوات.

وبحسب الشرطة المقدونية فإن نحو 130 مقدونياً قاتلوا أو ما زالوا يقاتلون في صفوف المتطرفين في سوريا والعراق، قتل 16 منهم.