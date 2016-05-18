اللجنة الرباعية حول أفغانستان تجدد الدعوة إلى الحوار

استضافت العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اليوم الأربعاء، الاجتماع التشاوري الخامس لمجموعة التنسيق الرباعية حول أفغانستان، وشارك في الاجتماع المغلق الذي يبحث عملية السلام والمصالحة في أفغانستان ممثلون عن باكستان وأفغانستان والولايات المتحدة والصين، وتهدف اللجنة إلى حل الصراع المستمر في أفغانستان وتنفيذ خارطة الطريق التي تم إعدادها خلال الاجتماعات السابقة.

ووفق بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، محمد نفيس زكريا، فقد جدد الاجتماع موقفه من أن العنف لا يخدم أي هدف، وأن المفاوضات السلمية هي الخيار الوحيد للتوصل إلى تسوية سياسية، وعلى هذا أكدت الدول الأعضاء في مجموعة التنسيق الرباعية على أنها ستستخدم كل طاقاتها ونفوذها من أجل تحقيق ذلك.

كما أدان الاجتماع بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له العاصمة الأفغانية كابول في 19 أبريل الماضي، مشدداً على أن من يرتكبون مثل هذه الأعمال الإرهابية يجب أن يواجهوا عواقب أفعالهم.

وقد جدد الاجتماع التزام المجموعة الرباعية بدعم عملية المصالحة الأفغانية وبقيادة أفغانية، وأضاف بيان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أنه سوف يتم تحديد موعد الاجتماع المقبل بعد التوافق عليه من قبل الأعضاء دون تحديد موعد محدد.

وقد مثل باكستان خلال الاجتماع وكيل الخارجية إعزاز تشودري، بينما مثل الجانب الأميركي المبعوث الخاص لباكستان وأفغانستان ريتشارد أولسون، وعن الجانب الصيني المبعوث الخاص لأفغانستان دينغ زيجون، بينما مثل أفغانستان خلال الاجتماع سفيرها في باكستان حضرت عمر زاخيل وال خلافاً للاجتماعات السابقة التي حضرها وكيل وزارة الخارجية الأفغاني حكمت خليل زي، الأمر الذي اعتبره مراقبون مؤشراً على عدم رضا الجانب الأفغاني من عدم إحراز تقدم في عمل مجموعة التنسيق الرباعية.

وجاء اجتماع إسلام آباد بعد توقف ناهز ثلاثة أشهر وفشل المجموعة الرباعية في عقد محادثات مباشرة بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية كان متوقعاً انعقادها مطلع شهر مارس الماضي، في ظل إصرار كابول وطالبان على مواقفهما من المفاوضات، حيث ترفض كابول أي شروط مسبقة للجلوس على مائدة المفاوضات وتقديم أي تنازلات قبل البدء في الحوار، بينما تصر حركة طالبان على شروط لعل من أبرزها إطلاق سراح سجنائها، وانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان قبل بدء المفاوضات.

وقبل اجتماع إسلام آباد، طالب مسؤولون أفغان بالضغط على حركة طالبان الأفغانية وإعلان الحركة جماعة "غير تصالحية" واتخاذ الإجرءات اللازمة بما في ذلك الخيار العسكري ضدها بسبب رفضها للحوار وتكثيف هجماتها مؤخراً، بينما حث مسؤولون باكستانيون على ضرورة منح الوقت الكافي لعملية المصالحة وللحل السياسي في أفغانستان، معتبرين أنه من الصعب حل المشكلة الأفغانية بالوسائل العسكرية.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني وفي موقف مغاير لموقفه من المصالحة قد دعا في خطاب له أمام البرلمان الأفغاني في 25 إبريل الماضي إلى الحرب ضد حركة طالبان، كما اعتبر أن باكستان لم تعد وسيطا يمكن التعويل عليه في جلب الحركة إلى طاولة التفاوض، وجاء موقف غني بعد أيام من هجوم دام في العاصمة كابول تبنته حركة طالبان الأفغانية وأودى بحياة 64 شخصا على الأقل وجرح 300 آخرين، إضافة إلتى تنامي هجمات الحركة التي أعلنت في شهر أبريل الماضي بدء هجوم الربيع.

وسبق لباكستان استضافة الجولة الأولى من المحادثات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان أفغانستان في يوليو العام الماضي، لكن المحادثات تعطلت بعد تسريب نبأ وفاة الملا محمد عمر زعيم حركة طالبان حيث تبادلت كابل وإسلام آباد الاتهامات بتعطيل محادثات السلام.