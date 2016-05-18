باريس.. إحراق عربة للشرطة احتجاجاً على عنفها

أضرم متظاهرون النار في سيارة للشرطة، الأربعاء، وخرج منها شرطيان على عجل قرب ساحة الجمهورية في باريس، وذلك خلال تجمع محظور ضد أعمال العنف التي ترتكبها الشرطة، وفق صحافي من وكالة فرانس برس.

وردد نحو 300 متظاهر "الشرطيون قتلة" و"الجميع يكره الشرطة" بعد أن صدتهم قوات الأمن في وقت سابق بواسطة الغاز المسيل للدموع في ساحة الجمهورية، حيث نظمت نقابات الشرطة تجمعاً احتجاجاً على "الكراهية ضد الشرطة".

وأوضحت قيادة الشرطة لفرانس برس أن 100 إلى 150 متظاهراً كانوا على بعد بضعة أمتار من الساحة عندما صادفوا سيارة الشرطة.

وراح 15 من بينهم يضربون السيارة بقضبان حديدية، وبالقوة أخرجوا شرطيين كانا في داخلها ثم ألقوا زجاجة حارقة عبر النافذة الخلفية المكسورة، وفقاً للمصدر نفسه.

وأصيب الشرطيان بجروح طفيفة، وهما يعانيان من كدمات. كما تفحمت السيارة تماماً.

وتظاهر مئات عدة من رجال الشرطة بملابس مدنية في ساحة الجمهورية بدعوة من نقاباتهم، تنديداً بـ"الكراهية إزاء الشرطة"، بعد شهرين من الصدامات التي اتخذت منحى عنيفاً في بعض الأحيان على هامش الاحتجاجات الاجتماعية ضد إصلاح قانون العمل الذي تفرضه الحكومة الاشتراكية.