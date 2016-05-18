باكستان لأميركا: مؤهلون لدخول مجموعة الموردين النوويين

أعلن وكيل وزارة الخارجية الباكستانية لمبعوثة أميركية أن بلاده تمتلك "المؤهلات" للانضمام إلى نادٍ للدول التي تنظم التجارة النووية، ما يشير إلى أن إسلام آباد قد تتقدم بطلب الحصول على عضوية إلى جانب الهند، وينذر بصدام داخل المجموعة التي تتخذ قراراتها بالإجماع الشهر المقبل.

وسوف تدفع مثل هذه الخطوة مجموعة الموردين النوويين للتورط في التوتر القائم منذ أمد بعيد بين الهند وباكستان الجارتين المسلحتين نووياً.

وأطلق دبلوماسيون مسعى جديداً في هدوء العام الماضي لانضمام الهند إلى المجموعة التي تضم 48 دولة وتهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية من خلال التحكم في تصدير وإعادة نقل المواد التي قد تعزز تطوير الأسلحة النووية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الباكستانية في تغريدة على موقع تويتر: "عبرت باكستان عن ثقتها في مؤهلاتها لتصبح عضواً كاملاً في أنظمة التحكم في التصدير، خاصة مجموعة الموردين النوويين".

وتأتي التصريحات بعد محادثات جرت الثلاثاء في إسلام آباد بين وكيل وزارة الخارجية الباكستانية، إعزاز تشودري، ووكيلة وزارة الخارجية الأميركية لشؤون ضبط التسلح، روز جوتمويلر.

وأحجمت السفارة الأميركية في إسلام آباد عن التعليق.

وتعقد مجموعة الموردين النوويين اجتماعها المقبل في حزيران/يونيو.