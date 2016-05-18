تركيا: المتفجرات التي انفجرت بقرية كانت ستستخدم في هجوم

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، اليوم الأربعاء، إن المواد المتفجرة التي انفجرت بقرية في جنوب شرق تركيا يوم الخميس، ما أسفر عن مقتل 16 شخصاً، كانت ستستخدم في تفجير انتحاري بإحدى المدن.

وانفجرت شاحنة تحمل أكثر من 15 طناً من المتفجرات بقرية قرب مدينة ديار بكر يوم الخميس، وقالت مصادر أمنية إن من المعتقد أن مسلحين أكرادا كانوا ينقلون المواد المتفجرة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إن الوضع الأمني في بلدة كلس الحدودية التركية تحسن جزئياً بعد قصف صاروخي من سوريا على مدى شهور أسفر عن مقتل 21 شخصاً حتى الآن هذا العام.

ومنذ يناير استهدف تنظيم "داعش" مراراً كلس التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين إلا أنه لم ترد تقارير بوقوع هجمات خلال الأسابيع الأخيرة.

على صعيد منفصل، استبعد المتحدث إجراء التعديلات التي يطلبها الاتحاد الأوروبي على قانون مكافحة الإرهاب، قائلاً إن هذه الخطوة ستشجع الجماعات الإرهابية.

وقال إن تركيا ما زالت تفعل كل ما في وسعها لإكمال اتفاق أبرم بين تركيا والاتحاد، وإنه لا يوجد تغيير في السياسة المتبعة أو الموقف من هذه القضية.

وتريد بروكسل من أنقرة تضييق تعريفها للإرهاب وتغيير بعض القوانين الأخرى لتتفق مع معايير الاتحاد في إطار اتفاق للحصول على مساعدة تركيا في وقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا مقابل منح حقوق للأتراك للسفر بدون تأشيرات إلى دول الاتحاد.