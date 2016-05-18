سريلانكا.. مخاوف من مقتل أكثر من 150 بانهيارين أرضيين

قال مسؤولون في مجال إدارة الكوارث اليوم الأربعاء إن هناك مخاوف من مقتل أكثر من 150 شخصا بعد أن دفنهم انهياران أرضيان وقعا بسبب أمطار غزيرة استمرت لأكثر من ثلاثة أيام في وسط سريلانكا فيما يبذل عمال الإنقاذ جهودا حثيثة للبحث عن ناجين وانتشال الجثث.

وأجبرت السيول أكثر من 196 ألف شخص على ترك منازلهم وفقا لأحدث بيانات رسمية وانتشلت 19 جثة في أنحاء متفرقة من البلاد ليرتفع بذلك العدد الرسمي للقتلى حتى الآن إلى 35 قتيلا.

وذكر مسؤولون أنه جرى نقل أكثر من 350 شخصا إلى بر الأمان أثناء عمليات إنقاذ في المناطق المتضررة بالانهيارات الأرضية في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء.

وركزت جهود الإغاثة على بلدة أراناياكا التي تقع على بعد مئة كيلومتر شمال شرقي العاصمة كولومبو حيث دفنت ثلاث قرى في وقت متأخر من أمس الثلاثاء في منطقة كيجالي بوسط البلدة.

وقال مسؤول في الصليب الأحمر بسريلانكا حضر اجتماعا لإدارة الكوارث في موقع الانهيار الأرضي في أراناياكا اليوم إن هناك مخاوف من أن يكون عدد القتلى أكبر بكثير من الأعداد الرسمية المسجلة حتى الآن.

وأضاف نيفيل ناناياكارا المدير العام لجمعية الصليب الأحمر في سريلانكا لرويترز "تكشف في الاجتماع أن هناك مخاوف من مقتل ما يتراوح بين 300 و400 في الانهيار الأرضي بأراناياكا".

وتحدث المسؤول قبل أن يدلي مسؤولون آخرون بتصريحات أفادت بإنقاذ نحو 150 شخصا في منطقة أراناياكا لتظل هناك مخاوف على سلامة 150 شخصا آخرين على الأقل.