سطو مسلح على بنك شرق موسكو

تعرض بنك (إم كا با) شرق العاصمة موسكو لعملية سطو مسلح الأربعاء.

وبحسب بيانات السلطات الأمنية، فإن شخصاً مسلحاً اقتحم البنك للسطو عليه، واحتجز رهائن لفترة ثم تم تحرير الرهائن باستثناء موظفة الخزنة التي أغلقت على نفسها غرفة الخزنة.

وتم إغلاق الشوارع المحيطة بالبنك وجرت محاولات لإقناع المسلح بتسليم نفسه للشرطة.

وفي وقت لاحق، أفادت مصادر أمنية أن من بين الرهائن الذين تم تحريرهم 2 من العاملين في البنك و4 عملاء للبنك، بينما تمت تصفية المسلح.

ويقع البنك في حي ايزمايلوفسكيا في شرق موسكو، وبحسب بيانات الشرطة فإن المسلح يدعى ألكسي.