قبرص.. أول دفعة لاجئين يصلون من إيطاليا

وصل 4 لاجئين أفارقة إلى قبرص آتين من إيطاليا الثلاثاء في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي لتوزيع اللاجئين للمساعدة في تخفيف أزمة الهجرة التي تعانيها أوروبا.

والشبان الأربعة، ثلاثة من أريتريا والرابع من أفريقيا الوسطى، هم أول دفعة من طالبي اللجوء يصلون من إيطاليا إلى قبرص، وثاني دفعة تستقبلها الجزيرة المتوسطية بموجب القرار.

وفور وصولهم إلى مطار لارنكا مساء الثلاثاء، نقل الشبان الأربعة إلى مركز استقبال اللاجئين القريب من بلدة كوفينو الساحلية جنوب قبرص.

وكانت قبرص استقبلت أول دفعة من اللاجئين وهم ستة من سوريا والعراق وأريتريا، آتين من اليونان في فبراير الماضي.

يأتي ذلك في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي لتوزيع اللاجئين والذي اتفقت عليه مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد في سبتمبر2015.

وبموجب الاتفاق وافقت قبرص على قبول440 طالب لجوء من اليونان وإيطاليا، البلدين الأكثر تأثراً بأزمة اللاجئين.

كما وافقت قبرص على إعادة إسكان 69 لاجئاً تختارهم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين خارج الاتحاد الأوروبي.

ووصل أكثر من مليون شخص بحراً إلى أوروبا في 2015، غالبيتهم لاجئون فروا من الاضطهاد والعنف في أفغانستان والعراق وسوريا.