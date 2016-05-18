مقتل شرطي وإصابة 3 آخرين بتفجيرين في باكستان

قتل شرطي واحد على الأقل، وأصيب ثلاثة آخرين وسبعة مدنيين بجروح، الأربعاء، في تفجيرين استهدفا دورية للشرطة في مدينة بيشاور المضطربة شمال غربي باكستان، وفق مسؤولين.

وانفجرت القنبلة الأولى، التي كانت مزروعة على جانب الطريق، عندما مرت آلية دورية للشرطة في حي إسلام دهيري جنوب بيشاور.

كما انفجرت قنبلة ثانية بعد 20 دقيقة، بينما كان رجال الشرطة والإنقاذ وغيرهم يحاولون مساعدة ضحايا التفجير الأول.

من جهته، قال مسؤول الشرطة، ساجد خان، لوكالة فرانس برس: "قتل شرطي وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار قنبلتين".

بدوره، صرح مسؤول مستشفى ذو الفقار، علي باباخيل، أنه استقبل قتيلاً وعشرة جرحى هم ثلاثة رجال شرطة وسبعة مدنيين، مشيراً إلى أنه من بين الجرحى سائق يعمل في تلفزيون "ايه ايه جاي" الخاص وصل إلى الموقع بعد التفجير الأول.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجيرين. إلا أن حركة طالبان الباكستانية عادة ما تستهدف المنشآت العسكرية والمدنية في إطار تمردها الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف.