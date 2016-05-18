تعبيرا عن احتجاجهم.. مهاجرون يضرمون النار بملجأ إيطالي

قال مسؤول إيطالي في مكافحة الحرائق إن مجموعة من المهاجرين أضرموا النار في ملجأ بجزيرة لامبيدوزا الواقعة في البحر المتوسط يوم الثلاثاء دون وقوع إصابات، في مؤشر على زيادة التوترات في المراكز الإيطالية المكدسة مع استمرار وصول الوافدين.

وأضاف جيوسي نيكوليني رئيس بلدية لامبيدوزا أن النار أضرمت بأحد المباني، وأن أربعة رجال من المشتبه بهم تم تحديدهم. وأضاف متحدث باسم إدارة إطفاء الحرائق أن عددا من الحشايا احترق لكن الأضرار لم تتحدد بعد.

وفي العامين الماضيين وصل ما يربو على 320 ألف مهاجر بالقوارب إلى السواحل الإيطالية، وشق كثير منهم طريقهم إلى الشمال في تجاوز لقواعد الاتحاد الأوروبي.

وقد وصل حتى الآن هذا العام 31 ألفا إلى السواحل الإيطالية وتعاني الملاجئ الإيطالية من التكدس حتى قبل الزيادة المتوقعة لتدفق اللاجئين في فصل الصيف.

وكانت هناك احتجاجات لمهاجرين آخرين في الأشهر الأخيرة ضد ملجأ لامبيدوزا وقواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي.