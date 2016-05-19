أوباما وأردوغان يتفقان على "شل قدرات" داعش

قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأميركي باراك أوباما تحدث هاتفيا الأربعاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الحرب في سوريا والجهود الرامية لهزيمة تنظيم داعش.



وأضاف البيان أن أوباما أشار إلى أهمية التعاون الدولي للحفاظ على وقف العمليات القتالية في سوريا وإحراز تقدم بشأن انتقال سياسي في البلاد من خلال التفاوض.



وقال البيت الأبيض إن الزعيمين اتفقا على أهمية مواصلة الجهود لإضعاف وهزيمة داعش وشل قدرة التنظيم على تنفيذ هجمات في تركيا وأوروبا وأماكن أخرى.