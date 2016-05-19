اتهام أميركي بنشر صور جنود والدعوة لقتلهم

أضيفت اتهامات جديدة بالإرهاب الأربعاء لمراهق أميركي متهم أصلاً بدعم تنظيم داعش، حيث قال الادعاء إنه نشر على الإنترنت أسماء لنحو مئة من أفراد الجيش الأميركي وحث متابعيه على قتلهم.



وتشير وثائق الاتهام في محكمة اتحادية في هاريسبرج بولاية بنسلفانيا إلى أن جليل عزيز (19عاماً) استغل حساب تويتر لنشر أسماء عناصر من الجيش الأميركي وعناوينهم وصورهم.



وتقول السلطات إن عزيز حث متابعيه على "قتلهم بأيديهم ونحرهم في بيوتهم وطعنهم حتى الموت وهم يتنزهون في شوارعهم ظنا أنهم آمنون."



وقال توماس ثورنتون محامي عزيز أن المعلومات كانت منشورة بالفعل على الإنترنت من قبل أنصار داعش وأكد أن الاتهامات الجديدة تستند إلى نفس الأساس الذي بني عليه الاتهام الأول.



وأضاف المحامي "كل هذه الاتهامات جاءت من مزاعم بأن السيد عزيز استخدم هاتفه من داخل غرفته بمنزله."



واعتقل عزيز في ديسمبر الماضي بناء على تهم بأنه حاول مساعدة آخرين للسفر إلى الشرق الأوسط للانضمام للمقاتلين في التنظيم الذي يسيطر على مساحات من أراضي سوريا والعراق.