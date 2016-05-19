الصين تعترض طائرة استطلاع أميركية

اقتربت مطاردتان صينيتان الثلاثاء بشكل "خطر" من طائرة استطلاع أميركية في بحر الصين الجنوبي، وفق ما أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية.

وأوضح الميجور جامي ديفيس المتحدث باسم الوزارة أن الحادث وقع في "المجال الجوي الدولي"، وذلك أثناء "دورية روتينية" للطائرة الأميركية.

وأضاف أن وزارة الدفاع الأميركية تستخدم "القنوات الدبلوماسية والعسكرية الملائمة" للرد على الحادث.

ويدور خلاف بين الصين والولايات المتحدة بشأن بحر الصين الجنوبي الذي يشكل منطقة استراتيجية للتجارة العالمية.

وتطالب الصين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي الذي تنازعها فيه دول أخرى مثل فيتنام وماليزيا وبروناي والفيليبين.

ولا تتخذ واشنطن موقفاً من جوهر النزاع الحدودي لكنها ترى أن الخلافات يجب أن تسوى بالطرق الدبلوماسية وليس بسياسة فرض الأمر الواقع التي تمارسها الصين. ونفذت عدة مرات عمليات "حرية ملاحة" في المنطقة لإظهار أنها لا تقبل مطالبة الصين بالسيادة على هذا البحر.