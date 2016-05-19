تركيا.. انتحاري يفجر نفسه خلال عملية للشرطة

ذكرت وكالة أنباء دوغان التركية الخميس أن جهادياً يرجح أن يكون من تنظيم داعش فجر نفسه أثناء مداهمة الشرطة لمنزل في مدينة غازي عنتاب التركية الواقعة قرب الحدود السورية.

وقالت الوكالة إن "إرهابيا كان في مخبأ لداعش فجر حزامه الناسف" لدى مداهمة الشرطة للمكان دون أن تذكر ما إذا كان عناصر أمن قد أصيبوا في الانفجار. وتابع المصدر أن عدة سيارات إسعاف هرعت إلى المكان.

من جهتها، أوضحت وكالة الأناضول أنه ليست هناك إصابات في صفوف الشرطة مشيرة إلى توقيف شخص كان مع الانتحاري في المنزل.

وتركيا في حالة تأهب قصوى بعد سلسلة من التفجيرات الدامية، المرتبطة بالنزاع الكردي أو تنسب إلى الجهاديين، خلفت عشرات القتلى.

ومستوى التأهب كان مرتفعا الخميس بسبب الاحتفال بعيد الشباب والرياضة إحياء لذكرى بداية "حرب الاستقلال" التي أطلقها عام 1919 مصطفى كمال أتاتورك.

وكان هجوم بسيارة مفخخة في الأول من أيار/مايو ضد مقر للشرطة في غازي عنتاب، بعد اسبوع من زيارة العديد من القادة الاوروبيين للمدينة بينهم المستشارة انجيلا ميركل، قد أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر من الشرطة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي أوقع ايضا 21 جريحا إلا أن وزير الداخلية نسبه إلى "عضو في منظمة إرهابية مرتبطة بداعش".

ويبدو أن تركيا المشاركة في التحالف الدولي ضد الجهاديين قد زادت وتيرة عملياتها ضد التنظيم المتطرف في شمال سوريا حيث يسيطر الجهاديون على مناطق عند الحدود التركية.