اتفاق الهجرة يترنح..تركيا تحتج وتستدعي ممثل "الأوروبي "

استدعت تركيا رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في أنقرة، للاحتجاج على تصريحات انتقد فيها أسلوب مسؤولين أتراك في تطبيق الاتفاق حول الهجرة، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية الأربعاء. وأضافت المصادر أن الدبلوماسي الألماني هانسيورغ هابر الذي يرأس وفد الاتحاد الأوروبي إلى أنقرة استدعي إلى مقر وزارة الخارجية التركية الثلاثاء. وتابعت أن السلطات التركية أعربت لهابر عن "استنكارها" وإدانتها لهذه التصريحات.

وكانت وسائل إعلام تركية أوردت أن هابر وجه انتقاداً لاذعاً لأسلوب تركيا في تطبيق الاتفاق الهادف إلى الحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا، وذلك خلال لقائه مع صحافيين في 13 مايو الحالي.

وأوردت وكالة الأناضول الرسمية أن هابر قال "لدينا مثل يقول ابدأ كالأتراك لكن إنه عملك كالألمان. لكن يبدو أن الأمر على العكس هنا". في المقابل، أكد وفد الاتحاد الأوروبي تلك التصريحات.

يذكر أن الاتفاق الذي عقد بين تركيا والاتحاد الأوروبي ينص على أن إلغاء تأشيرات دخول المواطنين الأتراك إلى فضاء شينغن، مقابل الحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا، إلا أن هناك شكوكا حول ذلك بعد تبادل اتهامات بين الطرفين يمكن أن تؤدي إلى إعادة النظر في الاتفاق بكامله.

تركيا ترفض تغيير قانون مكافحة الإرهاب

من جهة أخرى، قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن بلاده تقوم بكل ما في وسعها لإنجاز اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكبح الهجرة، لكنه أوضح أن أنقرة لن تغير قانونها الخاص بمكافحة الإرهاب في إطار الاتفاق. جاءت تصريحات إبراهيم كالين بعدما اتهمت الحكومة التركية أوروبا بوضع عراقيل جديدة أمام الاتفاق، الذي يهدف لمنح الأتراك حرية السفر دون تأشيرات إلى دول الاتحاد الأوروبي، مقابل وقف تدفق المهاجرين بصورة غير شرعية.

وكان الاتحاد قال إنه يتعين على تركيا تضييق تعريفها القانوني للإرهاب وتغيير قوانين أخرى لتتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي، حتى يتسنى المضي قدما في تنفيذ الاتفاق. في حين قال كالين في مؤتمر صحافي في أنقرة إن هذا التغيير غير وارد تماماً مشيراً إلى أنه سيسهم فقط في تشجيع المنظمات الإرهابية. وأضاف أن تركيا تبذل كل ما في وسعها لإنجاز ما عليها في الاتفاق ولم تغير أسلوبها أو سياستها.