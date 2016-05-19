فرنسا: مؤتمر باريس حول الشرق الأوسط في 3 يونيو

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت من بروكسل الخميس أن المؤتمر الدولي الذي كان مقررا أواخر مايو في باريس لإعادة إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل سيعقد في الـ 3 من يونيو لكي "يتمكن الجميع من المشاركة".

وقال أيرولت الذي التقى نظيره الأميركي جون كيري على هامش اجتماع لحلف الأطلسي "نحن في أزمة تثير قلقا بالغا. فالوضع على الأرض يشهد تدهورا بشكل يومي". وأكد كيري من جهته حضور المؤتمر.

وأوضح أيرولت في بيان وزعته وزارة الخارجية أن "هذا المؤتمر الذي تشارك فيه الدول الأعضاء في الرباعية ودول شريكة أوروبية وعربية سيشكل مناسبة لتأكيد تعبئة المجتمع الدولي لصالح حل الدولتين وتحديد سبل مساعدة الفلسطينيين و الإسرائيليين في إعادة اكتشاف طريق السلام".

وتابع "إنني مسرور باستقبال نظرائي في هذه المرحلة المهمة من البحث عن سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط".

وبمبادرة من فرنسا، سيشارك في المؤتمر نحو 20 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لكن من دون الإسرائيليين والفلسطينيين.

وفي حال نجاحه، سيسفر المؤتمر عن قمة دولية في النصف الثاني من العام 2016 بحضور القادة الفلسطينيين والإسرائيليين هذه المرة.