كلينتون: من المحال ألا أكون مرشحة حزبي للبيت الأبيض

قالت هيلاري كلينتون الخميس إنها ستفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض رغم عدم انسحاب منافسها بيرني ساندرز.

وأضافت لقناة سي أن أن "سأكون مرشحة حزبي. في الحقيقة لقد تم ذلك. من المحال ألا أكون مرشحة".

وقالت "لقد حصلت على ثلاثة ملايين صوت أكثر منه (قاصدة السيناتور ساندرز) ، كما لا يمكن التفوق علي من حيث عدد المندوبين"، مشيرة إلى أنها انسحبت أمام السيناتور باراك أوباما في حزيران/يونيو عام 2008.

لكنها لم تذكر أنها انتظرت عدة أيام بعد آخر انتخابات تمهيدية لكي تعترف بالهزيمة.

وتابعت "عندما انسحبت وأيدت السيناتور أوباما، أعلن نحو 40% من أنصاري أنه لا يمكنهم التصويت لصالحه. لذا، عملت جاهدة لمساعدته، وأنا متأكدة من أن السيناتور ساندرز سيفعل الأمر ذاته".

وناشدت ساندرز أن يفي بوعده و"القيام بأقصى ما يمكنه لإلحاق الهزيمة بدونالد ترامب".

وهاجمت كلينتون خلال المقابلة بشدة المرشح المرجح لمنافستها عن الحزب الجمهوري ترامب، مؤكدة أنه غير مؤهل لتولي الرئاسة.

وأشارت إلى "التهديد الذي يشكله على بلدنا وديمقراطيتنا واقتصادنا (...) أتوقع من السيناتور ساندرز أن يفعل ما قال إنه سيفعله".

ورغم أنها لم تنل بعد الغالبية الضرورية، 2383 من المندوبين، للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، لكن من المتوقع أن تحرز كلينتون هذا الرقم في الانتخابات التمهيدية في 7 حزيران/يونيو، لأن لديها 2295 منهم حاليا.