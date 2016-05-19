كيري: لن أتكهن بسبب اختفاء الطائرة المصرية

قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري اليوم الخميس، إنه لن يتكهن بسبب اختفاء الطائرة المصرية ولا توجد لديه معلومات بشأن ما حدث.

وأضاف كيري أنه ليست لديه معلومات خاصة عما حدث لطائرة مصر للطيران التي اختفت فوق البحر المتوسط وعلى متنها 66 شخصا اليوم الخميس مردفا أنه لن يتكهن بسبب اختفائها.

وتابع كيري في مؤتمر صحفي بمقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل "السلطات المعنية تفعل ما بوسعها لمحاولة معرفة الحقائق عما حدث اليوم. لا معلومات إضافية لدي أكثر من الباقين في هذه المرحلة فيما يتعلق بتلك الحقائق."

وفي المقابل ذكرت وسائل إعلامية أميركية أن مسؤولين حكوميين أميركيين يعتقدون أن قنبلة أسقطت الطائرة المصرية.

وفي سياق متصل صرح كيري في مؤتمر صحفي ببروكسل قائلا "ملتزمون بمساعدة كل من يقاتل داعش والإرهاب ".

وبخصوص ليبيا أكد وزير الخارجية الأمريكي أن "الناتو سيقدم المساعدة اللازمة للقوة البحرية الليبية".

مؤتمر سلام الشرق الأوسط

وبشأن القضية الفلسطينية أكد كيري أنه سيحضر مؤتمر سلام الشرق الأوسط في باريس في الثالث من يونيو حزيران لمناقشة جهود السلام المحتملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين لكنه أضاف أنه لا يمكن فرض محادثات السلام وعلى الجانبين اتخاذ قرار بشأن استعدادهما للتفاوض.

واستطرد "الطرفان ذاتهما يجب عليهما اتخاذ القرار بشأن التفاوض وفي هذا الشأن وبوضوح سيتعين تقديم بعض التنازلات فدون تنازلات لن يكون الأمر ممكنا".

وأضاف جون كيري "سأعمل مع الفرنسيين وسأعمل مع المصريين وسأعمل مع المجتمع العربي بنية حسنة في محاولة لأرى إذا ما كان بإمكاننا التوصل إلى طريقة لمساعدة الطرفين على رؤية سبيل للعودة للمفاوضات" .