موغيريني تتوقع تمديد العقوبات على روسيا

أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إنها تتوقع ان يتم تمديد العمل بالعقوبات المفروضة على روسيا والتي تنتهي مهلة قسم منها في يوليو، وذلك في مقابلة الخميس مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية.

وقالت موغيريني ردا على سؤال للصحيفة حول ما إذا سيتم تمديد العمل بالعقوبات التي فرضت على روسيا بسبب دورها في النزاع في أوكرانيا بأنها "تتوقع أن يتم ذلك".

وأوضحت موغيريني أن "قادة الدول والحكومات اشترطت لرفع العقوبات عن روسيا أن تطبق اتفاقات مينسك بشكل تام وهو ما لم يحصل حتى الآن".

وكان الاتحاد الأوروبي فرض في صيف 2014 عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا شملت عدة مؤسسات في قطاع الدفاع والمصارف الروسية بالإضافة إلى القروض والاستثمارات في القطاع النفطي.

وتنتهي مهلة هذه العقوبات في أواخر يوليو ومن المتوقع اتخاذ قرار بشان تمديد العمل بها بحلول أواخر يونيو.

وشددت موغيريني "لطالما اعتبرنا روسيا شريكا استراتيجيا"، مضيفة "لكن ذلك لم يعد ينطبق اليوم، لكنها لا تزال دولة استراتيجية".

واعتبرت موغيريني أن عودة روسيا إلى وضع الشريك تتوقف على "الحكومة الروسية" وعلى "حل الأزمة الاوكرانية". وتابعت "من المهم بالنسبة إلينا أن يتم تطبيق اتفاقات مينسك بالكامل وأن يتم حل النزاع في أوكرانيا بشكل سلمي".

وتشهد أوكرانيا منذ إبريل 2014 حربا بين الجيش الأوكراني والمتمردين الموالين لروسيا في شرقها أدت إلى مقتل أكثر من 9300 شخص ونزوح اكثر من 1,5 ملايين شخص. وتتهم كييف والدول الغربية روسيا بدعمهم وهو ما تنفيه موسكو.