بنغلادش تجلي نحو مليوني شخص مع اقتراب الإعصار روانو

تجلي بنغلادش نحو مليوني شخص من المناطق الساحلية قبل الوصول المتوقع للإعصار روانو إلى البر مساء السبت، وهو الإعصار الذي أبقى السلطات في كل من الهند وميانمار المجاورتين على أهبة الاستعداد، حسب ما أكده مسؤولون بالبلاد.

وتسببت أمطار غزيرة جاء بها الإعصار الأسبوع الماضي إلى سريلانكا في حدوث انهيارين أرضيين- يخشى أنهما تسببا في مقتل نحو 150 شخصا- وأجبرا أكثر من 223 ألف شخص على ترك منازلهم.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في موقعه على الإنترنت "المناطق المنخفضة (من بنغلادش) في المناطق الساحلية من المرجح أن تغمرها المياه من العاصفة التي سترفع مستوى الأمواج بمقدار أربع أو خمس أقدام فوق مستوى المد الطبيعي".

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية مساء اليوم الجمعة إن العاصفة ستتحرك على الأرجح على طول الساحل الشرقي للبلاد، وتزيد حدتها إلى مستوى إعصار "شديد" خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة قبل أن تعبر ساحل جنوب بنغلادش في 21 من مايو/أيار بحدة أقل.

وقال محمد شاه كمال، سكرتير وزارة الكوارث في بنغلادش للصحافيين، إن الدولة اتخذت بالفعل "كل الخطوات الممكنة" لتقليل الخسائر بما شمل إبعاد الناس عن عين العاصفة.

وقامت ولاية أندرا براديش الهندية أيضا بإجلاء بعض السكان من المناطق المنخفضة.