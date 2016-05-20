تلميذات بوكو حرام المخطوفات.. فتاة ثانية تستعيد حريتها

بعد مضي أكثر من سنتين على خطف تنظيم بوكو حرام الإرهابي 276 تلميذة من مدرسة حكومية في نيجيريا، أعلن الجيش النيجيري مساء الخميس استعادة تلميذة ثانية من تلميذات شيبوك المخطوفات. وأكد ساني عثمان المتحدث باسم الجيش في بيان أن "فتاة أخرى من شيبوك تمت نجدتها هذا المساء" دون تفاصيل.

وخطفت بوكو حرام 276 تلميذة من مدرسة ثانوية حكومية في شيبوك في 14 نيسان/إبريل 2014 وتمكنت 57 منهن من الهرب بعيد ذلك التاريخ. في حين انقطعت أخبار المخطوفات الباقيات منذ أن بث المتطرفون شريط فيديو في مايو 2014 اعتبر دليلا على أنهن ما زلن على قيد الحياة.

وكان عثر على تلميذة أولى من المخطوفات المتبقيات الـ 219 الثلاثاء في غابة سامبيسا أحد معاقل التنظيم الإرهابي في شمال شرق نيجيريا. ونقلت أمينة علي إلى أبوجا الخميس ليستقبلها الرئيس محمد بخاري مع أمها وطفلها.

واعتبر بخاري أن العثور على أمينة الثلاثاء يمنح "آمالا جديدة" ويشكل "فرصة فريدة للحصول على معلومات حيوية" عن باقي المخطوفات.

وبحسب مسؤولين محليين فإن أمينة البالغة من العمر 19 عاماً، قالت لأسرتها إن معظم المخطوفات موجودات في غابة سامبيسا، لكن "6 منهن توفين".

وكان مسؤول محلي في شيبوك يدعى أيوبا ألامسون شيبوك قال الثلاثاء الماضي بعد العثور على أمينة "إنها التقت والديها اللذين تعرفا عليها قبل أن تنقل إلى القاعدة العسكرية في دامبوا". وبحسب مسؤولين نيجيريين فإنه كما يبدو أن الفتاة أنجبت طفلاً خلال فترة خطفها.