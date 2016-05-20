حوار جديد بين الناتو وروسيا في بروكسل

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ الجمعة أن أعضاء حلف الـ28 التي تواجه علاقاتها برودة مع موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية، تريد أن تعقد في يوليو اجتماعا جديدا للحوار مع روسيا، قبل قمتها المقررة في وارسو.

وخلال مأدبة عشاء مساء الخميس خصصت للحديث عن العلاقات مع روسيا وشارك فيها وزراء خارجية الدول الـ28 في الحلف الذين يعقدون اجتماعا يستمر يومين في بروكسل، قال ستولتنبرغ "وافق الجميع على مقاربتنا المزدوجة، أي الدفاع والردع القوي ( في مواجهة روسيا)، بالإضافة إلى الحوار السياسي".

وأضاف "استنادا إلى ذلك، حصل توافق كبير مساء الخميس على أن يعقد الحلف الأطلسي اجتماعا جديدا لمجلس الحلف الأطلسي-روسيا قبل قمتنا المقبلة في يوليو".

وذكر ستولتنبرغ أن الاجتماع ضروري "لتأمين الشفافية ووضوح الرؤية... من أجل تجنب حوادث عسكرية خطيرة من شأنها أن تخرج عن السيطرة".

وخلال قمتهم المقبلة في 8 و9 من يوليو في وارسو، يفترض أن ينجز رؤساء دول وحكومات الحلف الأطلسي تعزيزاتهم العسكرية في الشرق من خلال نشر قوات وتجهيزات في دول البلطيق.

ويأتي ذلك في مواجهة روسيا التي تطبق سياسة صنفت على أنها أكثر "عدائية"، وغير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة.

وللاحتجاج على إقدام روسيا على ضم القرم وعلى هجوم الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا في ربيع 2014، سارع الحلف الأطلسي إلى تعليق أي تعاون عملي مع موسكو التي يتهمها بدعم المتمردين بالسلاح والقوات.

وحافظ الحلف الأطلسي نظريا على قنوات الحوار السياسي. لكن باستثناء بضعة لقاءات بين ستولتنبرغ ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لم يعقد أي اجتماع لمجلس الحلف الأطلسي-روسيا منذ أكثر من 20 شهرا.

في 20 أبريل، استأنف السفراء ال 28 للبلدان الأعضاء في الحلف الأطلسي، والسفير الروسي الكسندر غروشكو، الحوار، لكنهم لم يتمكنوا من تسوية "الخلافات العميقة"حول مواضيع مثل الأزمة الأوكرانية، كما قال تولتنبرغ في ختام الاجتماع آنذاك.

وتدفع بلدان مثل فرنسا وألمانيا نحو عقد اجتماع جديد بين الطرفين قبل القمة، فيما كان الحلفاء الشرقيون بدءا بدول البلطيق وبولندا يعربون عن شكوكهم في إمكانية عقده.