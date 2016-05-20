وزير الدفاع الإسرائيلي يستقيل بعد خلافات مع نتنياهو

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون الجمعة استقالته من حكومة بنيامين نتنياهو وخروجه من العمل السياسي، مؤكداً عدم ثقته برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ظل خلاف بينهما.

وكتب يعالون على تويتر "قلت لرئيس الوزراء صباح (الجمعة) إنه نظراً إلى سلوكه خلال الأحداث الأخيرة وعدم ثقتي به، فإنني أستقيل من الحكومة ومن الكنيست وأبتعد عن الحياة السياسية"، وذلك بعدما عرض نتنياهو حقيبة الدفاع على القومي المتطرف أفيغدور ليبرمان.

وتأتي استقالة يعالون المفاجئة بعد يومين على تصريحات لوزير الخارجية السابق ليبرمان قال فيها إنه منفتح على دخول حزبه "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف إلى الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو، إذا ما تمت تلبية عدد من الشروط، ومنها تسميته وزيرا للدفاع.

وازداد التوتر بين يعالون ونتنياهو إثر تصريحات يعالون حول حق قادة الجيش "في التعبير عن رأيهم".

وذكرت تقارير أن نتنياهو يدرس عرض حقيبة الخارجية على يعالون، غير أن ذلك لم يحصل.