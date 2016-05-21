ارتفاع نسبة المؤيدين لبقاء بريطانيا بالاتحاد الأوروبي

أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة الأبحاث أوبينيوم لصالح صحيفة "أوبزرفر" أن نسبة الناخبين البريطانيين الذين يرغبون في بقاء بلادهم داخل الاتحاد الأوروبي ارتفعت مقارنة بالشهر الماضي.

وقال المحرر السياسي للصحيفة في تعليق على تويتر إن 44% ممن جرى استطلاعهم يرغبون في البقاء في الاتحاد الأوروبي في حين يريد 40 في المائة الخروج.

وكان استطلاع أجرته أوبينيوم لذات الصحيفة الشهر الماضي أظهر رغبة 42 في المائة البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي مقابل 41 في المائة.

ومن المقرر أن تجري بريطانيا استفتاء على عضوية البلاد في الاتحاد في يونيو القادم.